Губерниев заявил, что выполнил долг журналиста, дав интервью New York Times

Сегодня, 18:10
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» обьяснил, почему дал интервью американскому изданию New York Times.
— Недавно вышло ваше интервью с New York Times, почему именно это издание?
— Они на меня вышли, и я счел своим долгом журналиста, гражданина, любителя спорта и просто россиянина донести свою позицию до американского читателя. Считаю, что мне это удалось, спасибо большое изданию. Все, что я хотел сказать, они напечатали.
— Были ли еще какие-то издания?
— Мне периодически пишут люди из Европы, но там характер вопросов не входит в сферу моих интересов. Я спортивный комментатор, остальное мне не хочется обсуждать.
— То есть там больше провокаций и политики?
— Политики, желтухи или еще каких-то там историй.
Полное интервью Губерниева читайте на «СЭ».
Александр Абустин