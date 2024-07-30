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Сегодня, 18:10

Губерниев заявил, что выполнил долг журналиста, дав интервью New York Times

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» обьяснил, почему дал интервью американскому изданию New York Times.

— Недавно вышло ваше интервью с New York Times, почему именно это издание?

— Они на меня вышли, и я счел своим долгом журналиста, гражданина, любителя спорта и просто россиянина донести свою позицию до американского читателя. Считаю, что мне это удалось, спасибо большое изданию. Все, что я хотел сказать, они напечатали.

— Были ли еще какие-то издания?

— Мне периодически пишут люди из Европы, но там характер вопросов не входит в сферу моих интересов. Я спортивный комментатор, остальное мне не хочется обсуждать.

— То есть там больше провокаций и политики?

— Политики, желтухи или еще каких-то там историй.

Полное интервью Губерниева читайте на «СЭ».

Александр Абустин

Вода в&nbsp;реке Сена слишком загрязнена. «Мы должны поддерживать свой спорт, а вместо этого ищем дерьмо в Сене». Губерниев — об Олимпиаде и экологии

Дмитрий Губерниев
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