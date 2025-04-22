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22 апреля, 21:25

Губерниев — о Гашеке: «Из него политик, как из дерьма граната»

Дарик Агаларов
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о жалобе экс-голкипера сборной Чехии Доминика Гашека в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Выдающийся, великий вратарь в прошлом, но из Гашека политик, как из дерьма граната. По поступкам своим он просто дурак набитый. Пусть еще напишет жалобу на Овечкина. Только пусть это делает какому-нибудь врачу в Карловых Варах. Ему там как раз воды попить не помешает», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ответ Гашек пожаловался на Медведева в МОК и ИИХФ. Там чех заявил, что бывший президент РФ «угрожает ему убийством».

Доминик Гашек и&nbsp;Дмитрий Медведев.Новое безумство Гашека. Обвинил Медведева в угрозе убийством — Дмитрий Анатольевич ответил
Дмитрий Губерниев
Доминик Гашек
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