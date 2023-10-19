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Сегодня, 20:02

Гуляев заявил, что возврат к спортивным парадам усилит патриотическое воспитание россиян

Алина Савинова
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался об идее возобновить проведение в России парадов спортсменов.

Ранее глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме в Перми «Россия — спортивная держава» предложил вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин назвал данное предложение хорошей идеей.

«Без прошлого нет будущего, и если вспомнить великое и могучее государство Советский Союз, то парады физкультурников проводились постоянно, в том числе на Красной площади. И вся страна, затаив дыхание, наблюдала тогда, как молодые и стройные граждане СССР шли красивым шагом по главной площади своей страны. Это добавляло энтузиазма и веры в светлое будущее как у самих марширующих, так и у миллионов зрителей. Проведение спортивных парадов — это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды», — приводит ТАСС слова Гуляева.

19 октября в Перми проходит XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.

Источник: https://tass.ru/sport/19065803
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