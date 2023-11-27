ГУМ-каток на Красной площади начнет работать с 30 ноября

18-й сезон главного катка страны откроется для посетителей 30 ноября 2023 года и завершится 29 февраля 2024-го. Покататься на коньках можно ежедневно с 9.00 до 23.00 по московскому времени. Продолжительность сеанса — 1 час.

По традиции первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Далее цена для взрослых будет равна 700 рублей в будние дни и 800 рублей в выходные и праздничные. Дети (с 7 до 12 лет) и пенсионеры смогут приобрести билет за 300 рублей в будни и 400 рублей в выходные. Дети до 7 лет допускаются бесплатно при сопровождении взрослого человека, который приобретет билет.

Торжественное открытие запланировано на 29 ноября. Программа еще не опубликована. Как правило, в этот день проходят мастер-классы и выступления российских фигуристов и артистов.

На протяжении всего сезона каждую субботу на льду ГУМ-катка тренеры «Красной машины» будут обучать хоккейному мастерству бесплатно, а по воскресеньям наставники школы Анастасии Гребенкиной помогут отточить скольжение и выполнять несложные элементы фигурного катания.

Также в период с 10 декабря по 25 февраля запланировано 12 мастер-классов от Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте gum-katok.ru.