Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:47

Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко.

«На данный момент приоритетом является сдача крови людям, оказавшимся в критической ситуации. Сдача крови — это обязанность каждого человека спасти как можно больше жизней. Нужна ваша помощь», — написал Хакими в своих соцсетях.

Сам игрок сборной Марокко уже стал донором крови для пострадавших от землетрясения.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

Ашраф Хакими
0
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
«Зенит»: деньги есть, транжирству — нет
Лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская сборная Бразилии оказалась в Марокко во время землетрясения