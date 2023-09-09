Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими призвал сдавать кровь для пострадавших от землетрясения в Марокко.

«На данный момент приоритетом является сдача крови людям, оказавшимся в критической ситуации. Сдача крови — это обязанность каждого человека спасти как можно больше жизней. Нужна ваша помощь», — написал Хакими в своих соцсетях.

Сам игрок сборной Марокко уже стал донором крови для пострадавших от землетрясения.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.