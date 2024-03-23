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23 марта, 21:35

Игрок детской сборной «Спартака» рассказал, как спас десятки людей во время теракта в «Крокусе»

Игрок детской сборной «Спартака» Ислам.
Фото Соцсети
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«СЭ» удалось связаться с Исламом, 15-летним футболистом детской сборной «Спартака», который помог десяткам людей выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле» благодаря своему мужеству. Мальчик оказался невольным очевидцем происшествия, потому что подрабатывал там гардеробщиком.

В момент атаки на «Крокус Сити Холл» Ислам находился на -1 этаже. Когда раздались первые звуки выстрелов, он подумал, что это было связано с техническими неполадками эскалаторов. Но в момент, когда люди резко начали разбегаться в разные стороны, Ислам понял, что это теракт.

За неделю до теракта, Исламу и другим сотрудникам провели инструктаж, что делать в случае нападения. Поэтому он начал уводить всех людей в сторону «Крокус Экспо», буквально толкая тех, кто находился в шоковом состоянии от произошедшего.

Как признается Ислам, он решил рискнуть собой, потому что лучше умереть самому, чем дать это сделать другим.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Это дело рук нелюдей». Бойцы ММА, боксеры и борцы — о страшном теракте в «Крокус Сити Холле»
ФК Спартак (Москва)
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