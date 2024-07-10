Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

10 июля, 23:54

Ванда Нара во второй раз объявила о расставании с Икарди

Мауро Икарди.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара объявила об очередном расставании с футболистом.

«Я приняла решение расстаться, но при этом мы не перестанем быть семьей. А тысячи попыток во имя нашей любви не были ошибками. Я ни о чем не жалею. Я отдала на нас лучшие годы своей жизни, но сейчас мне стоит остаться одной. Виновных и третьих лиц здесь нет: мы всегда были сильнее того, с чем сталкивались извне. Для меня в приоритете всегда мои дети, а сегодня — они важнее всего», — написала Нара в социальных сетях.

Пара расстается во второй раз. Ранее Ванда и Мауро расходились в сентябре 2022 года, но уже в ноябре возобновили отношения.

В сезоне-2023/24 Икарди провел 46 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. 31-летний аргентинец также выступал за «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Сампдория».

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
1
0
Читайте также
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В Великобритании убили жену и двух дочерей спортивного комментатора BBC