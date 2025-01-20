Сегодня инаугурация Трампа: во сколько начало, где пройдет, как смотреть

Избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность. Он возвращается на этот пост через четыре года после окончания предыдущего срока.

Какого числа инаугурация Дональда Трампа

Инаугурация — торжественная церемония вступления в должность нового главы государства. В США она проводится через 11 недель после окончания президентских выборов, дата закреплена поправкой в конституции страны с 1993 года.

Трамп победил на 60-х по счету президентских выборах. Общенародное голосование в США прошло 5 ноября 2024 года, а назначенные выборщики в каждом штате подтвердили результаты в декабре.

Инаугурация проходит сегодня — в понедельник, 20 января. 47-й президент США Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесут присягу в Вашингтоне в полдень. Разница во времени между американской столицей и Москвой — восемь часов. Таким образом, в столице России в момент торжественной клятвы будет 20.00.

Фото Global Look Press

Где можно посмотреть инаугурацию Трампа онлайн

Церемонию в прямом эфире будут транслировать на сайте Белого дома. Инаугурацию Трампа покажут все крупные американские телеканалы: ABC, CBC, CNN, Fox News, NBC и многие другие. Ретрансляция будет доступна на площадках этих и иных каналов в видеохостинге YouTube.

В России прямой эфир запланировал в видеохостинге RUTUBE и на платформе VK Видео (социальная сеть «ВКонтакте»). Его организуют федеральные и другие каналы. Трансляция будет вестись на сайте «Известий» (iz.ru) в плеере «РЕН ТВ» на этой странице.

Смотреть инаугурацию Трампа онлайн

Где пройдет инаугурация Трампа

Церемонию традиционно принимает Капитолий — здание конгресса США (законодательной ветви власти). Обычно торжественное мероприятие устраивают на открытом пространстве.

На этот раз инаугурация впервые за 40 лет пройдет в закрытой ротонде Капитолия. Официальная причина — серьезное похолодание в Вашингтоне. В столице США ожидается температура от минус двух до минус шести градусов, что воспринимается американцами как сильный мороз.

Нельзя исключать, что перенос с улицы в помещение также связан с обеспечением безопасности возвращающегося в Овальный кабинет Белого дома бизнесмена и других VIP-персон. Во время предвыборной кампании на Трампа было совершено покушение, он получил ранение в области уха и щеки.

Фото Reuters

Кто приглашен на инаугурацию Трампа

Традиционно лидеры других государств не присутствуют на церемонии вступления в должность нового президента США, но на этот раз сделано исключение. Известно, что в Вашингтон приглашен председатель КНР Си Цзиньпинь, однако он не будет присутствовать на мероприятии и отправил своего представителя — вице-председателя Хань Чжэня. Также не сможет посетить инаугурацию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Из глав других стран приглашение приняли президент Аргентины Хавьер Милей, президент Эквадора Даниэль Нобоа, премьер-министр Италии Джордж Мелони.

На инаугурации также будут присутствовать члены семьи Трампа и оставляющие свои посты президент Джо Байден и проигравший кандидат на выборах, вице-президент Камала Харис со своими супругами. Кроме того, ожидается появление экс-президентов США Барака Обамы без супруги Мишель, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

В состав почетных гостей входят известные бизнесмены и миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукербер, Сэм Альтман, Дара Хосровшани. На торжества прибудет гендиректор китайской соцсети TikTok Шоу Цзы Чу.

Представители России не приедут на инаугурацию Трампа.

Фото Reuters

Как проходит инаугурация в США

Инаугурация президента занимает весь день. До начала всех церемоний специальные службы проводят последние проверки.

В 8.15 по местному времени (16.15 мск) Дональд Трамп и его супруга Мелания посетят службу в соборе.

В 9.30 (17.30 мск) перед зданием Капитолия начнутся музыкальные выступления, будут собираться сторонники Трампа и протестующие. Ожидается, что число людей у здания конгресса может дойти до 200 тысяч человек и более.

Сам Трамп направится в Белый дом на традиционное чаепитие с бывшим главой государства Джо Байденом и его семьей. Это символизирует передачу власти.

В 11.30 (19.30 мск) Трамп произнесет вступительную речь перед избирателями. Ровно в полдень он принесет присягу в Капитолии и в этот момент официально станет новым, 47-м президентом США. Во время клятвы президент положит руку на Библию. После этой части прозвучит пушечный салют из 21 залпа.

На церемонии выступят рэперы Кид Рок (Kid Rock) и Снуп Дог (Snoop Dog), группа The Village People, певец кантри Кэри Андервуд, оперный певец Кристофер Маччио.

После присяги Трамп отправится на инаугурационный обед. После этого президент и вице-президент проведут смотр войск у восточного фасада Капитолия и возглавят торжественное шествие к Белому дому. В нем может принять участие мусоровоз, за рулем которого кандидат в президенты выступал во время предвыборной кампании в качестве ответа Байдену за сравнение избирателей республиканца с мусором. Ориентировочно время начала парада — 15.00 по местному времени (23.00 мск).

Накануне Трамп провел в Вашингтоне митинг на Capital One (домашняя арена клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и клуба НБА «Вашингтон Уизардс»).