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Инаугурация Дональда Трампа: началась трансляция в прямом эфире

Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Фото Global Look Press
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В Вашингтоне в понедельник, 20 января, проходит инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Торжественные мероприятия в американской столице, связанные со вступлением в должность избранного главы государства, занимают весь день.

Смотреть инаугурацию Трампа: прямая трансляция с переводом на русском языке (видео онлайн)

В 12.00 по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу в здании Капитолия. С этого момента он официально станет 47-м президентом США.

За полчаса до полудня гости начнут занимать свои места в здании конгресса США. Затем Трамп и новый вице-президент Джей Ди Вэнс принесут клятву, после чего вновь избранный глава государства начнет инаугурационное выступление.

Инаугурацию Трампа в прямом эфире в США транслируют сайт Белого дома, крупные американские телеканалы, в том числе ABC, CBC, CNN, Fox News, NBC. Ретрансляция доступна на площадках этих и иных крупных и международных вещателей в видеохостинге YouTube.

В России прямой эфир с церемонии вступления Трампа в должность запланирован на ряде федеральных и иных каналов на площадках в видеохостинге RUTUBE и на платформе VK Видео (социальная сеть «ВКонтакте»). Трансляция идет на сайте «Известий» (iz.ru) в плеере «РЕН ТВ» на этой странице.

Больше деталей о том, что включает в себя инаугурация Трампа, кто из гостей получил приглашение и не приехал в Вашингтон, вы можете узнать в нашем материале.

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