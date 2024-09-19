Ингушский боец ММА Местоев, раненный во время стрельбы в офисе Wildberries, перенес операцию

Один из пострадавших в ходе беспорядков со стрельбой в московском офисе Wildberries — ингушский спортсмен Абубакар Местоев прооперирован после ранения.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство спорта Республики Ингушетия.

«Врачи вчера провели операцию, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин, погибших во время стрельбы: Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев — не имеют отношения к ингушскому спорту», — заявили в министерстве.

По информации Mash, в ходе инцидента также пострадал другой боец смешанных единоборств — чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. Оба спортсмена были сопровождающими сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука.