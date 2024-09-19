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Сегодня, 15:15

Ингушский боец ММА Местоев, раненный во время стрельбы в офисе Wildberries, перенес операцию

Сотрудники полиции.
Фото Global Look Press
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Один из пострадавших в ходе беспорядков со стрельбой в московском офисе Wildberries ингушский спортсмен Абубакар Местоев прооперирован после ранения.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство спорта Республики Ингушетия.

«Врачи вчера провели операцию, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин, погибших во время стрельбы: Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев — не имеют отношения к ингушскому спорту», — заявили в министерстве.

По информации Mash, в ходе инцидента также пострадал другой боец смешанных единоборств чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. Оба спортсмена были сопровождающими сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука.

Источник: РИА Новости Спорт
Абубакар Местоев

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