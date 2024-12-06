Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: запись и главные цитаты

В ночь на 6 декабря вышло интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно доступно на официальном сайте Tucker Carlson.

Интервью с российским дипломатом было записано несколько дней назад в Москве. Основной темой разговора стали отношения России, США и Украины. Также они обсудили беспорядки в Сирии, прошедшие выборы в США, антироссийские санкции и БРИКС, сообщает Iz.ru. Длительность видео составила 81 минуту.

Главные цитаты и больше тем разговора главы МИД РФ с Карлсоном изучайте в Telegram-канале и на сайте Iz.ru.

Секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент еще не успел посмотреть интервью российского дипломата.

За первые часы после публикации видео набрало порядка 3 миллионов просмотров.