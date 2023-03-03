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Сегодня, 18:46

Ирина Лачина раскрыла секрет молодости Светланы Тома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ирина Лачина вместе с мамой, легендарной актрисой Светланой Тома, стали гостьями на светском показе.

«Вот мой секрет — это моя прекрасная мамочка, которая передала мне волшебную способность есть все, что я хочу, и при этом не поправляться. К сожалению, моей дочери в меньшей степени повезло — она уже не обладает подобной способностью, в отличие от меня. А я не беспокоюсь по этому поводу, могу и на ночь съесть тортик. Знаю, что мне ничего не будет от этого, кроме радости. Я никогда не ходила в спортзал. У меня, слава богу, нет в этом потребности и необходимости. Мой секрет красоты — это сон. А лучший спортзал для меня — это домашняя уборка. Это упражнение на все группы мышц», — приводит слова Лачиной «MK.RU».

 

 

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