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Сегодня, 21:55

Ирина Роднина: «Как будто пиво спасет российский футбол»

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение, что вопросу о возможной продаже пива на стадионах уделяется слишком много внимания.

«Зачем столько внимания уделять пиву? Как будто оно спасет российский футбол, — приводит «РБ Спорт» слова Родниной. — Нужно говорить о футболе, а не об алкоголе внутри футбола. Во всем мире продают? Ну во всем мире и игроков продают за большие деньги, зарабатывают на трансферах. Давайте быть последовательными».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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