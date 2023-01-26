Ирина Роднина: «Как будто пиво спасет российский футбол»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение, что вопросу о возможной продаже пива на стадионах уделяется слишком много внимания.

«Зачем столько внимания уделять пиву? Как будто оно спасет российский футбол, — приводит «РБ Спорт» слова Родниной. — Нужно говорить о футболе, а не об алкоголе внутри футбола. Во всем мире продают? Ну во всем мире и игроков продают за большие деньги, зарабатывают на трансферах. Давайте быть последовательными».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.