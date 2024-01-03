«Ирония судьбы в Голливуде»: какой ТВ-канал покажет и когда смотреть в новогодние праздники 2024

СТС покажет фильм «Ирония судьбы в Голливуде» в ночь на 5 января

Российский телеканал СТС покажет фильм Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде» в ночь на 5 января. Начало — в 1.10 по московскому времени.

Премьера американской комедии состоялась в 2022 году. В центре сюжета — молодые люди Марго и Гриффин. Оба планируют выйти замуж за своих избранников. Но по стечению случайных обстоятельств они оказываются вместе в одной квартире. Смогут ли он распознать настоящую любовь?

Главные роли в фильме исполнили: Эмма Робертс, Томас Манн.

В нашем предыдущем материале рассказали, стоит ли смотреть американскую версию советской классики «Ирония судьбы или С легким паром!» Эльдара Рязанова, а также похож ли ремейк на оригинал.