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Сегодня, 14:57

Источник: обвиняемый в шпионаже российский хоккеист был завербован в Польше

Фото Global Look Press
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В Польше сообщили подробности ситуации с содержанием российского хоккеиста по делу о шпионаже.

30 июня стало известно, что россиянину Максиму С., фамилия которого не называется, предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным портала Fakt.pl, российский хоккеист был завербован спецслужбами уже находясь на территории Польши, а до не своего въезда в страну в 2021 году. В обязанности молодого хоккеиста входило фотографирование объектов по всей Польше, которые он затем отправлял своим руководителям.

Источники, ведущие дело россиянина считают, что он взялся за эту работу из-за денег.

Коньки. Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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