Источник сообщил, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

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Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга.
«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — сказал источник ТАСС.
Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.
24 июля Цукерберг получил второй по уровню пояс в системе бразильского джиу-джитсу.