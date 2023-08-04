Источник сообщил, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против Марка Цукерберга.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны», — сказал источник ТАСС.

Ранее Цукерберг и один из самых богатых людей мира Илон Маск согласились подраться друг с другом в октагоне.