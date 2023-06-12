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Сегодня, 18:02

Источник сообщил о задержании двоих причастных к убийству россиянина в Стамбуле

Полицейские в Стамбуле
Фото Reuters
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Силы безопасности Турции задержали двух преступников, причастных к убийству гражданина России в Стамбуле, поиски третьего продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

В ходе расследования благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения в короткие сроки были задержаны двое подозреваемых, ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом. Задержанные после допроса были переданы в суд.

Погибшим россиянином оказался Вячеслав Нечипорчук, который прилетел в Турцию по работе и на финал Лиги чемпионов. По данным турецких СМИ, трое преступников вымогали у него деньги, в ходе драки один из них нанес гражданину РФ удар ножом в область сердца.

Источник: ТАСС
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Стали известны подробности убийства россиянина в Стамбуле