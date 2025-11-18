Источник: в Аргентине футболисту во время драки в лоб воткнули ключ от автомобиля

Сегодня, 14:00
Игрок «Хенераль Ламадрид» Джонатан Смит госпитализирован после драки, в которой нападавший воткнул в его лоб ключ от автомобиля, сообщает Clarin.
Инцидент произошел на трибунах во время матча между юношескими командами. Среди участников игры была 16-летняя дочь Смита. Мужчина вмешался в драку, чтобы защитить друга. В один момент Смит получил удар ключом от автомобиля, в результате чего предмет застрял в лобной кости.
Смит был доставлен в больницу и перенес операцию. В общей сложности ключ находился во лбу около 12 часов. При этом ни один крупный кровеносный сосуд задет не был.
Полиция задержала 40-летнего подозреваемого, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.
Slim Tallers
Так он завёлся или нет?!
18.11.2025
Артемон Доберманов
Настоящая футбольная страна
18.11.2025