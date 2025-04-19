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Дирижер Никифорчин: «Смотрел много фильмов о золотом периоде «Барселоны» с Гвардиолой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лауреат Первого международного конкурса имени Рахманинова и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин в интервью «СЭ» сравнил свою профессию с ролью тренера в игровых видах.

— Между тренером и дирижером можно поставить знак равенства?

— Часто размышляю об этом. Дирижер — тот человек, который должен легко вдохновлять людей вокруг себя. Не должно возникать чувства тщеславия. Мол, я руководитель, а вы подчиненные. Нет, это все на тонком балансе, очень тонком восприятии и ощущении. С одной стороны, команды, с другой — паритета. Уважение к тренеру, дирижеру, руководителю. Это все достигается естественными факторами, и первый из них — это профессионализм. Убежден, что оркестранты сразу чувствуют, когда к ним выходит человек, что он от них хочет, в каком он состоянии.

Приведу аналогию из футбола. Когда в 2008 году Пеп Гвардиола пришел в «Барселону», то, возможно, он сотворил тренерскую революцию. В комбинационном плане, в игре, в стиле. Смотрел много фильмов о том периоде, когда игроки «Барсы» уже по прошествии многих лет рассказывали детали построения той знаменитой команды. Они говорили, что когда Пеп выходил на тренировку, то он на 150 процентов знал, чего он хочет от каждого игрока. Тут прямая связь с дирижером. Дирижер на все 150 процентов должен знать, чего хочет от каждого оркестранта, от каждой группы, от каждого солиста. В этом, наверное, и есть залог успеха.

— В прошлом году разговаривали с вашим коллегой Фабио Мастранджело, и он сказал: если дирижер неинтересен, то и оркестр не будет играть гармонично. Согласны?

— Естественно. Ты заряжаешь, вдохновляешь, объединяешь людей светлой, чистой идеей. Благодаря дирижеру укладывается почерк и стиль игры. Говорю эти слова и понимаю, насколько это подходит под любой вид спорта. У нас есть свои традиции, своя культура, много тонких репетиционных моментов. Как музыканты ведут себя в том или ином оркестре. На репетициях, в общении друг с другом. Дирижер — олицетворение коллектива, его лицо. Представляя весь коллектив, он должен быть на определенной, недосягаемой высоте. Если он, конечно, настроен на то, чтобы вести за собой этот корабль, команду единомышленников, людей, которые в него свято верят, готовы приходить вновь и вновь, чтобы полностью отдаваться своему делу и искусству.

Правда, это огромная вера в человека. Представьте: на сцене находятся порядка сотни музыкантов, и они готовы слушать и выполнять те вещи, которые дирижер им предлагает. Где-то это идет с чуть меньшим сопротивлением, где-то — с чуть большим. Это живой творческий процесс. Определенная доля императива, большая доля харизмы, яркости и прежде всего профессионализма. Это те неотъемлемые факторы, которые необходимы профессиональному дирижеру.

Иван Никифорчин.«Музыку оценивать гораздо сложнее, чем спорт. У нас нельзя забить гол». Интервью дирижера Никифорчина

Футбол
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