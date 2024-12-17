Изобретатель мельдония не ждет, что препарат исключат из списка запрещенных средств

Изобретатель мельдония, латвийский химик, академик Ивар Калвиньш заявил, что на исключение препарата из списка запрещенных средств вряд ли можно рассчитывать.

«Вряд ли можно рассчитывать на то, что мельдоний исключат из списка запрещенных к применению в профессиональном спорте препаратов, так как в этом списке наряду с мельдонием много эффективных медицинских препаратов, в том числе и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И большинство из них тоже не являются допингом.

Как можно назвать допингом обезболивающие медикаменты? Никак, но боксеры на фоне них лучше переносят последствия ударов. Поэтому их применять во время соревнований не разрешается», — сказал Калвиньш Odds.ru.

Мельдоний находится в списке запрещенных препаратов с 1 января 2016 году. Обнаружение препарата в пробах российских спортсменов положило начало громкому допинговому скандалу в марте 2016 года.