«Известия»: бойца ММА Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Бойца ММА Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Российский боец ММА Ильяс Якубов задержан в Москве, сообщают «Известия».

Следственный комитет Москвы 22 октября сообщил о задержании мужчины по делу о публичном оправдании терроризма. По данным источника, речь идет о Якубове.

В октябре 31-летний боец выложил в социальных сетях видео с цитатами террориста Шамиля Басаева, который совершил несколько терактов в России, в том числе организовал нападение на школу в Беслане. Практически сразу ролик был удален.

27 октября Якубов должен был провести поединок против Вячеслава Василевского на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».