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26 марта, 13:40

К Казанскому марафону на набережной Казанки появится беговая экодорожка

Фото Казанский марафон
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На одной из главных беговых локаций Казани — набережной Казанки — весной 2025 года появится специализированная беговая экодорожка из резиновой крошки. Ее ширина — 2 метра, а общая протяженность — больше 3,5 километра: от парка УРАМ до Ленинской дамбы. Инициатором создания дорожки выступил директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN, основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Его идею поддержали в мэрии Казани и дирекции парков и скверов, интегрировав ее в Стратегию развития Казанки.

«С момента открытия набережной Казанки в 2015 году она остается одной из самых активных локаций на тепловой карте беговых маршрутов Казани: в ее пользу играют и живописные виды, и протяженность, и размещение в самом центре города, — отметил Янгиров. — Ситуацию портило только бетонное покрытие, которое не предусмотрено для бега из-за травмоопасности. Мы много лет говорили об этом и мечтали, что ситуация изменится. Наконец, благодаря поддержке мэрии Казани и лично Ильсура Раисовича, благодаря компании «Сибур» набережная Казанки станет по-настоящему лучшим местом для бега, а сам проект — долгожданным подарком для всех спортсменов и любителей бега».

Поучаствовать в создании дорожки смогут и сами казанцы: один из слоев покрытия будущей дорожки будет изготовлен из переработанных автомобильных шин, которые до 7 апреля можно будет сдать в специальные контейнеры в разных точках города. Собранные шины затем отвезут на специальный завод, где они будут переработаны в соответствии с требованиями к материалам подобных покрытий. Обустройство дорожки планируют завершить к Казанскому марафону, который пройдет в столице Татарстана 3 и 4 мая. К слову, маршрут марафона проходит в том числе и через набережную Казанки, поэтому появление там нового покрытия станет не только проявлением заботы об участниках события, но и позволит обеспечить им более высокую скорость, а Казанскому марафону — помочь в установлении новых беговых рекордов.

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