Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:00

Какая длительность новогодних каникул 2024 и когда первый рабочий день в 2025 году

Опубликован производственный календарь на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новый год.
Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock
Telegram Дзен

По постановлению правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году, россиян ждут длинные новогодние праздники — 11 дней. Они начнутся раньше обычного в воскресенье, 29 декабря и завершатся в среду, 8 января. В конце года будет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. А первым рабочим днем в новом году станет четверг, 9 января.

4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.

В декабре 2024 года — 31 календарный день, из которых 21 рабочих и 10 выходных дня. В январе 2025 года — 31 календарный день, из них 17 рабочих и 14 выходных дня.

Читайте также
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Шоу Загитовой не получило государственный грант на 75 миллионов рублей
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Сегодня
Вчера
Неделя