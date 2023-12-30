Какие фильмы покажут 1 января на СТС

Российский телеканал СТС в первый день нового года покажет в эфире мультфильмы, фильмы и сериалы, среди них норвежский фильм «Приключения Тедди» с Мартой Клерк-Нильссен и «Не скажу» с Марией Андреевой, Анной Рыцаревой, Степаном Девониным. Также в сетке вещания запланированы новогодние серии сериалов «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы». «СЭ» публикует расписание фильмов на 1 января на СТС.

Расписание фильмов и сериалов на СТС 1 января

1 января, понедельник

15.00. «Приключения Тедди»

16.35. «Папины дочки. Новогодние»

18.25. Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы

21.00. «Не скажу»

Список всех фильмов, которые покажут на российском телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, смотрите в материале «СЭ».