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Сегодня, 17:00

Какие фильмы покажут 1 января на Первом канале

Первый канал покажет фильм «Вызов» в первый день 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов.
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Первый канал 1 января традиционно покажет советские фильмы. Среди них «Москва слезам не верит», «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию». Также в первый день нового года в сетке вещания запланирована драма Клима Шипенко «Вызов». «СЭ» публикует расписание фильмов на 1 января 2024 года на Первом канале.

Первый канал

1 января, понедельник

06.50. «Марья-искусница» (1959)

08.05. «Карнавальная ночь» (1956)

09.20. «Москва слезам не верит» (1979)

12.15. «Морозко» (1964)

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

20.00. «Вызов» (2023)

22.35. «Новогоднее приключение»

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».

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Какие фильмы покажут 1 января на РЕН ТВ