Какие фильмы покажут 31 декабря на Первом канале

Первый канал в последний день уходящего года традиционно покажет советские фильмы, среди которых «Карнавальная ночь», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». «СЭ» публикует расписание фильмов на 31 декабря на Первом канале.

Первый канал

31 декабря, воскресенье

06.30. «Карнавальная ночь» (1956)

08.00. «Служебный роман» (1977)

11.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

13.05. «Москва слезам не верит» (1979)

16.00. «Ирония Судьбы. Продолжение» (2007)

21.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Список всех фильмов, которые покажут на российском телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, смотрите в материале «СЭ».

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