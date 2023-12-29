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Какие фильмы покажут 1 января на РЕН ТВ

РЕН ТВ покажет «Один дома 3» и «Поездка в Америку» 1 января 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Один дома 3», реж. Раджа Госнелл.
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Российский телеканал РЕН ТВ в первый день нового года покажет мультфильмы и фильмы, среди них «Один дома 3» и «Поездка в Америку». «СЭ» публикует расписание фильмов на 1 января на РЕН ТВ. Время начала — московское.

РЕН ТВ

1 января, понедельник

00.40. «Один дома 3» (1997)

Семейная комедия режиссера Раджи Госнелла не является продолжением первых двух лент с Маколеем Калкиным. В этой картине полностью новые персонажи. Здесь главную роль сыграл Алекс Дэвид Линц.

02.15. «Поездка в Америку» (1988)

Американская комедия с Эдди Мерфи и Арсенио Холла была номинирована на две премии «Оскар» в номинациях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим». Режиссером картины выступил Джон Лэндис.

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