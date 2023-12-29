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Сегодня, 15:00

Какие фильмы покажут на ТВ 1 января

Первый канал покажет фильмы «Морозко» и «Вызов» в первый день 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Морозко».
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В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как советские фильмы, так и всеми любимые современные комедии и мелодрамы.

Публикуем расписание фильмов на первый день нового года на Первом канале, каналах СТС и РЕН ТВ.

Программа фильмов на ТВ на 1 января 2024 года, понедельник

(время московское)

06.50. «Марья-искусница» (1959). Первый канал

08.05. «Карнавальная ночь» (1956). Первый канал

09.20. «Москва слезам не верит» (1979). Первый канал

12.15. «Морозко» (1964). Первый канал

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Первый канал

20.00. «Вызов» (2023). Первый канал

21.00. «Не скажу» (2023). СТС

22.35. «Новогоднее приключение». Первый канал

00.40. «Один дома 3» (1997). РЕН ТВ

02.15. «Поездка в Америку» (1988). РЕН ТВ

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».

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