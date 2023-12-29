Какие фильмы покажут на ТВ 2 января

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как советские фильмы, так и всеми любимые современные драмы и комедии.

Публикуем расписание фильмов на второй день нового, 2024 года.

Программа фильмов на ТВ на 2 января 2024 года, вторник

(время московское)

06.30. «Морозко» (1964). Первый канал

19.45. «Тайна печати дракона» (2019). РЕН ТВ

22.40. «Рождество на льду» (2020). СТС

22.05. «Вий 3D» (2014). РЕН ТВ

00.40. «Скиф» (2018). РЕН ТВ

02.30. «Монгол» (2007). РЕН ТВ

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».

Список всех фильмов, которые покажут российские телеканалы с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, представлен в нашем материале.