Какие фильмы покажут на ТВ 2 января

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как новогодние, советские фильмы, так и всеми любимые драмы и комедии. Публикуем расписание фильмов на 2 января 2024 года.

Расписание фильмов на ТВ на 2 января

06.30. «Морозко» (1964). Первый канал

19.45. «Тайна печати дракона» (2019). РЕН ТВ

22.40. «Рождество на льду» (2020). СТС

22.05. «Вий 3D» (2014). РЕН ТВ

00.40. «Скиф» (2018). РЕН ТВ

02.30. «Монгол» (2007). РЕН ТВ

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».

Список всех фильмов, которые покажут российские телеканалы с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, читайте в нашем материале.