«Иронию судьбы, или С Легким паром» покажут на Первом канале

В новогодние праздники федеральные телеканалы традиционно показывают советские фильмы и новые праздничные картины. «СЭ» публикует телепрограмму фильмов с новогодним настроением.

30 декабря, понедельник

Первый канал

16.55. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

19.05. «Бриллиантовая рука»

«Россия 1»

7.05. «Новогодняя жена»

31 декабря, вторник

Первый канал

14.10. «Джентльмены удачи»

15.40. «Любовь и голуби»

17.25. «Ирония судьбы, или C легким паром!»

«Россия 1»

7.40. «Карнавальная ночь»

5.30. «Москва слезам не верит»

12.20. «Служебный роман»

15.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию»

18.10. «Чебурашка»

1 января, среда

Первый канал

6.55. «Ирония судьбы, или C легким паром!»

10.25. «Девчата»

12.15. «Джентльмены удачи»

14.45. «Любовь и голуби»

«Россия 1»

6.50. «Служебный роман»

5.30. «Карнавальная ночь»

9.30. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

11.00. «Иван Васильевич меняет профессию»

15.55. «Чебурашка»

2 января, четверг

Первый канал

10.25. «Морозко»

«Россия 1»

11.45. «Чебурашка. Выходной»

СТС

8.05. «Папины дочки. Новогодние»

13.35. «Манюня: Новогодние приключения»

17.15. «Одна дома»

19.15. «Корпорация Морозов»

21.00. «Новогодний шеф»

22.50. «Баба Мороз и тайна Нового года»

Телепрограмму всех новогодних шоу на других каналах читайте здесь.