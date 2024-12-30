Сегодня, 09:00
В новогодние праздники федеральные телеканалы традиционно показывают советские фильмы и новые праздничные картины. «СЭ» публикует телепрограмму фильмов с новогодним настроением.
16.55. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
19.05. «Бриллиантовая рука»
7.05. «Новогодняя жена»
14.10. «Джентльмены удачи»
15.40. «Любовь и голуби»
17.25. «Ирония судьбы, или C легким паром!»
7.40. «Карнавальная ночь»
5.30. «Москва слезам не верит»
12.20. «Служебный роман»
15.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
16.30. «Иван Васильевич меняет профессию»
18.10. «Чебурашка»
6.55. «Ирония судьбы, или C легким паром!»
10.25. «Девчата»
12.15. «Джентльмены удачи»
14.45. «Любовь и голуби»
6.50. «Служебный роман»
5.30. «Карнавальная ночь»
9.30. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
11.00. «Иван Васильевич меняет профессию»
15.55. «Чебурашка»
10.25. «Морозко»
11.45. «Чебурашка. Выходной»
8.05. «Папины дочки. Новогодние»
13.35. «Манюня: Новогодние приключения»
17.15. «Одна дома»
19.15. «Корпорация Морозов»
21.00. «Новогодний шеф»
22.50. «Баба Мороз и тайна Нового года»
Телепрограмму всех новогодних шоу на других каналах читайте здесь.