Какие катки будут работать в новогоднюю ночь: где покататься на коньках

В новогоднюю ночь в Москве катки будут работать в 17 московских парках

Любители активного отдыха смогут встретить Новый год на катках в 17 столичных парках. 31 декабря будут организованы особые праздничные сеансы, которые начнутся в 21:00, а завершатся уже в 03:00.

Для посещения некоторых ледовых площадок нужно будет приобрести входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка. При необходимости во время сеанса может быть устроен технический перерыв.

Катки будут работать в новогоднюю ночь в 17 парках: