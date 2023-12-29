Какие катки будут работать в новогоднюю ночь: где покататься на коньках
В новогоднюю ночь в Москве катки будут работать в 17 московских парках
Любители активного отдыха смогут встретить Новый год на катках в 17 столичных парках. 31 декабря будут организованы особые праздничные сеансы, которые начнутся в 21:00, а завершатся уже в 03:00.
Для посещения некоторых ледовых площадок нужно будет приобрести входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка. При необходимости во время сеанса может быть устроен технический перерыв.
Катки будут работать в новогоднюю ночь в 17 парках:
- «Сокольники»
- «Красная Пресня»
- «Фили»
- «Ангарские пруды»
- «Ходынское поле»
- «Дубки»
- 50-летия Октября
- Таганский парк
- Бабушкинский парк
- Гончаровский парк
- Перовский парк
- Измайловский парк
- Сад «Эрмитаж»
- Сад имени Баумана
- Усадьба Воронцово
- Парк Горького
- Ландшафтный парк «Митино».