Какие новые фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января)

Сегодня, 12:00
В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают новогодние фильмы. Публикуем расписание фильмов с 30 декабря по 7 января.
16.00. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).
13.45. «Тайна» (2020)
14.40. «Елки-иголки» (2022)
21.35. «Баба Мороз и тайна Нового года» (2023).
12.55. «Елки 1914» (2014).
15.05. «Елки последние» (2018)
17.05. «Елки-8» (2021)
18.55. «Елки-9» (2022)
21.00. «Не скажу» (2023)
22.40. «Рождество на льду» (2020)
17.25. «Назад к динозаврам» (2022)
13.00. «Одни дома» (2021)
01.10. «Ирония судьбы в Голливуде» (2022)
21.00. «Девять жизней» (2016)
22.45. «Нянька на Рождество» (2018)
00.25. «Очень плохой папочка» (2021)
22.55. «Мой папа не подарок» (2021)
18.55. «Хроники Панголинов» (2022)
21.00. «Стражи Времени» (2022)
22.05. «Вий 3D» (2014)
00.40. «Скиф» (2018)
02.30. «Монгол» (2007)
07.05. «СуперБобровы» (2016)
08.50. «СуперБобровы. Народные мстители» (2018)
19.45. «Как я стал русским» (2018)
19.45. «King's Man: Начало» (2021)
22.20. «Охота на Санту» (2020)
00.20. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)