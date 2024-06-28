Какие улицы и где перекроют в Москве во время выпускного вечера 2024
Центр Москвы перекроют 28 и 29 июня из-за Выпускного
В связи с проведением Выпускного в Москве будет изменено транспортное движение 28 и 29 июня.
Полностью перекроют следующие улицы:
- Ильинка (от Старой до Красной площади) — с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня;
- проезд от улицы Ильинка до улицы Варварки — с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня;
- съезд с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня.
Частичные ограничения коснутся следующих улиц:
- Моховая (одна крайняя правая полоса) — с 15:00 до 19:30 28 июня;
- внешняя сторона Садового кольца — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня;
- боковой проезд внешней стороны Садового кольца на улице Крымский Вал — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня.
Также на всех этих участках дороги будет запрещена парковка.