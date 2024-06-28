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Сегодня, 15:00

Какие улицы и где перекроют в Москве во время выпускного вечера 2024

Центр Москвы перекроют 28 и 29 июня из-за Выпускного
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Перекрытие дорог.
Фото Global Look Press
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В связи с проведением Выпускного в Москве будет изменено транспортное движение 28 и 29 июня.

Полностью перекроют следующие улицы:

  • Ильинка (от Старой до Красной площади) — с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня;
  • проезд от улицы Ильинка до улицы Варварки — с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня;
  • съезд с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня.

Частичные ограничения коснутся следующих улиц:

  • Моховая (одна крайняя правая полоса) — с 15:00 до 19:30 28 июня;
  • внешняя сторона Садового кольца — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня;
  • боковой проезд внешней стороны Садового кольца на улице Крымский Вал — с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня.

Также на всех этих участках дороги будет запрещена парковка.

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