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29 декабря, 23:00

Какие улицы Москвы будут перекрыты в новогодние праздники

Часть улиц в центре Москвы будет перекрытла в новогодние праздники
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
В новогодние праздники в центре Москвы будет перекрыта часть улиц.
Фото Константин Кокошкин, Известия
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В новогодние праздники в центре Москвы будет перекрыта часть улиц. Ограничения движения будут введены 3, 6 и 7 января — об этом сообщается на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. При этом в новогоднюю ночь закрывать какие-либо участки проезжей части не планируется — будет лишь ограничен вход на Красную площадь с 22:00 31 декабря по 08:00 1-го января.

Какие улицы Москвы будут перекрыты в новогодние праздники:

  • 3 января с 11:20 до 11:35. Не будет движения на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка. Также будет перекрыт участок в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка; на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка. Это связано с проведением Кр?стного хода.
  • С 18:00 6 января до 03:00 7 января. Не будет движения в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. А также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Это связано с проведением Рождественских мероприятий в Храме Христа Спасителя.

О концертах и других мероприятиях в новогоднюю ночь можно прочитать здесь.

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