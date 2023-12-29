Какие улицы Москвы будут перекрыты в новогоднюю ночь

В связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь 2024 года ограничений на движение на отдельных улицах Москвы не запланировано. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин — соответствующая информация приведена на сайте mos.ru.

Перекрытия дорог и улиц ранее были связаны с проведением праздничных салютов. Накануне наступления 2023 года ограничений на движение отдельных участков также не вводилось.

Ранее сообщалось, что Красная площадь будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января, за исключением ГУМ-катка. Об этом москвичей и гостей столицы предупредило Главное управление МВД России.

Таким образом, из-за объявленного ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря закроют выходы № 5, 6 и 7 станции метро «Охотный Ряд». Перекрывать другие дороги и улицы в новогоднюю ночь не планируется.

О концертах и других мероприятиях в новогоднюю ночь можно прочитать здесь.