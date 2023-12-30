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Сегодня, 18:00

Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фестиваль «Песня года» в новогодние праздники 2023/2024

«Россия 1» покажет фестиваль «Песня года» 1 и 2 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лера Кудрявцева.
Фото Global Look Press
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Традиционный музыкальный фестиваль «Песня года» покажет телеканал «Россия 1». Первая часть концертной программы будет показана в эфире федерального канала 1 января в 14.40 по московскому времени. Вторая часть запланирована на 2 января в 14.55 мск.

Ведущие концерта: певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

Для телезрителей выступят лучшие музыкальные коллективы и исполнители России. Они исполнят хиты, которые слушали россияне в 2023 году. Среди них: Filatov & Karas, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Алсу, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие.

Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года.

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