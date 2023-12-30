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Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Джентльмены удачи» в новогодние праздники 2023 / 2024

«Россия 1» покажет фильм «Джентльмены удачи» 31 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Джентельмены удачи», реж. Александр Серый.
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Фильм Александра Серого «Джентльмены удачи» в новогодние праздники покажет телеканал «Россия 1» 31 декабря. Начало — в 16.50 по московскому времени.

В центре сюжета — заведующий детсадом Трошкин, который оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского. Милиция внедряет Трошкина в воровскую среду. Ему приходится изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих.

Советская кинокомедия была снята в 1971 году на киностудии «Мосфильм». Кинолента была настолько популярна в стране, что цитаты из нее быстро разошлись среди людей.

В фильме сыграли: Георгий Вицин, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Любовь Соколова, Олег Видов, Раднэр Муратов, Анатолий Папанов, Эраст Гарин, Николай Олялин.

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