Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники-2023/24

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники покажет телеканал «Россия 1». В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана 31 декабря. Начало — в 13.30 по московскому времени.

В центре сюжета — Женя Лукашин, который 31 декабря пошел с друзьями в баню, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми. По ошибке товарищи отправляют его в Ленинград.

Главные роли в фильме исполнили: Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Ольга Науменко, Александр Белявский, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова.

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