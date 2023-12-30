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Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники-2023/24

«Россия 1» покажет фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Ирония судьбы или С легким паром!».
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Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в новогодние праздники покажет телеканал «Россия 1». В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана 31 декабря. Начало — в 13.30 по московскому времени.

В центре сюжета — Женя Лукашин, который 31 декабря пошел с друзьями в баню, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми. По ошибке товарищи отправляют его в Ленинград.

Главные роли в фильме исполнили: Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Ольга Науменко, Александр Белявский, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова.

В Голливуде сняли ремейк советского фильма. В нашем материале рассказали, стоит ли смотреть американскую комедию «Ирония судьбы в Голливуде» с Эммой Робертс и Томасом Манном.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Ирония судьбы, или С&nbsp;легким паром!&raquo;. Необычные факты создания фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

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