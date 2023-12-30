Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Карнавальная ночь» в новогодние праздники 2023/2024

Дебютный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» в новогодние праздники покажет Первый канал. В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана три дня подряд: с 30 декабря по 1 января.

В субботу, 30 декабря, фильм будет в эфире в 12.15 по московскому времени, в воскресенье, 31 декабря, — в 06.30 мск и в понедельник, 1 января, — в 08.20.

В центре сюжета киноленты — история о том, как сотрудники придумывают способы обхитрить начальника-зануду и весело отметить Новый год на работе.

Главные роли в фильме исполнили: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Ольга Власова, Сергей Филиппов, Георгий Куликов, Тамара Носова, Андрей Тутышкин, Геннадий Юдин.