Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Морозко» в новогодние праздники 2023/2024

Музыкальный фильм-сказка Александра Роу «Морозко» в новогодние праздники покажет Первый канал. В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана дважды — 1 и 2 января.

В первый день нового года смотрите фильм в эфире в 09.35 по московскому времени. Во вторник, 2 января будет эфир в 06.30 мск.

В центре сюжета — девушка Настенька, которую злая мачеха заставляла много работать. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. Здесь жил Иван, который полюбил Настеньку, но лесной колдун превратил его в медведя. К ним на помощь приходит дедушка Морозко.

В фильме снимались: Наталья Седых, Инна Чурикова, Александр Хвыля, Татьяна Пельтцер, Георгий Милляр, Эдуард Изотов, Вера Алтайская, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев.