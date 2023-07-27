Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 06:00

Календарь праздничных и выходных дней 2023 года: актуальная версия

С 4 по 6 ноября будут выходные на День народного единства
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Страница календаря
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ
Telegram Дзен

Список праздников и выходных в 2023 году утвержден Правительством России: календарь нерабочих и выходных дней при пятнидневной рабочей неделе в полном виде.

Новогодние праздники

С 1 по 8 января (9 дней) продлились новогодние каникулы. Первым рабочим днем в 2023 году стало 9 января, понедельник.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ

День защитника Отечества 23 февраля

С 23 по 26 февраля прошли февральские праздники в честь Дня защитника Отечества. Россияне отдыхали четыре дня — с четверга до воскресенья.

Международный женский день 8 марта

В среду, 8 марта, российские граждане отдыхали в связи с Международным женским днем.

Праздник Весны и Труда 1 мая

С 29 апреля по 1 мая в России были объявлены нерабочие дни в связи с Праздником Весны и Труда. Граждане получили выходные с субботы до понедельника — три дня.

Салют на Красной площади в День победы
Фото Getty Images

День Победы 9 мая

С 6 по 9 мая в стране праздновался День Победы в Великой Отечественной войне. Россияне не работали четыре дня — с субботы до вторника.

День России 12 июня

С 10 по 12 июня в России отмечали государственный праздник День России. С субботы до понедельника были нерабочие дни.

Отметка в календаре
Фото Global Look Press

День народного единства 4 ноября

С 4 по 6 ноября работники РФ получат выходные в связи с праздником Дня народного единства. Россияне будут отдыхать три дня — с субботы до понедельника.

Новогодние праздники 2024 и выходные в декабре

Согласно проекту Минтруда постановления правительства, новогодние праздники продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Россияне будут отдыхать 11 дней (с пятницы по понедельник).

0
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День Военно-морского флота: когда и в каких городах пройдут парады