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29 сентября, 23:56

Каманцев рассказал о возможной брони для арбитров РПЛ в условиях частичной мобилизации

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев после победы «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России рассказал о ситуации с арбитрами в условиях частичной мобилизации в стране.

— Приходили ли судьям повестки?

— Повестки — это личное дело арбитров. У меня от них не было разрешения оглашать. Это личное дело каждого. Не могу формировать позицию за арбитров.

— Будет ли РФС делать бронь для арбитров?

— Если в соответствии с законодательством это возможно — мы будем делать. Честно, не видел разъяснения по спортсменам. Насколько знаю, есть по СМИ, по IT, по ОПК. Все корректируется каждый день, не могу формировать позицию.

— У вас нет опасений, что состав судей может потерпеть потери?

— Если такая ситуация возникнет, мы будем делать все возможное в рамках законодательства для сохранения соревнований.

— На данный момент никого не забрали?

— Нет, такого нет. Опять же, не забрали, такого нет. Никто сам не пошел.

Футбол
Кубок России
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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