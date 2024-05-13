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Гаджиев: «Если Хабиб задолжал государству 306 миллионов рублей, он вытащит эти деньги и отдаст»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

«Все это, конечно, на волне привлечения к ответственности известных блогеров: Лерчик, Блиновская, еще кто-то, — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — А кто у нас из известных людей много зарабатывает? Хабиба не за блогерскую деятельность [привлекли], не за какие-то курсы. Он их, надеюсь, не вел. Но в целом тут насчитали: один бизнес, второй, третий, гони сюда 306 миллионов.

Ну, во-первых, предположить, что кто-то должен в казну 306 миллионов и доказать, что это 306 миллионов, — это две большие разницы. Где 306, там может оказаться 36. Думаю, что если государство объяснит Хабибу, что он должен 306, Хабиб вытащит и отдаст. Не то что из заднего кармана, но если он столько налогов задолжал, значит, он где-то деньги заработал.

Если он их заработал, он, конечно, будет делиться, потому что не замечал за ним того, что он недобросовестный, не добропорядочный гражданин своей страны. Потому что уже чего только не прочитал: куда-то сбежал, еще куда-то. Никто, сами понимаете, никуда не сбежал. Хабиб очень часто бывает в России, в Дагестане. В общем, в этой истории надо разбираться.

 
Хабиб Нурмагомедов. У Хабиба проблемы с налоговой? Экс-чемпиону UFC приписали долг в 306 миллионов рублей

Допускаю, что где-то имело место попустительство его бухгалтерии, может быть, его самого, может быть, он недостаточно серьезно отнесся к тому, что надо налоги платить. Всё возможно. От этого практически никто не застрахован. Мне тут недавно бах, прилетают налоги, что, оказывается, за дом в селе тоже надо налоги платить. Вроде улыбку вызывает. Пошел заплатил. Дом в селе, а по сути де-юре всё то же самое. И здесь Хабиб тоже где-то, может, налог на прибыль, где-то НДС [не заплатил]. Наверняка сейчас Хабиб наймет юристов, юристы будут отбиваться от этой цифры.

Что важно? Есть две большие разницы. Если человек задолжал ФНС, ФНС обращается к этому человеку, привлекает его к ответственности. И в случае, если человек к ответственности не привлекается и игнорирует, вкручивают санкции, судебные, атакуют имущество, выигрывают суды. Это одна оставляющая. А другая — это публичность. Еще ничего не доказано, а человека уже начинает жестко гасить, будь то Хабиб или будь то еще кто-то. Я считаю, что это некая провокация, это мера давления, мол, мы тебя в публичное поле вытащили и так далее, будь добр... Но повторюсь, возможно, это заказ со стороны заинтересованных людей, из того же ФНС, а может, просто журналисты раздули, может быть все что угодно. Давайте посмотрим. Юристы разберутся».

 
Хабиб Нурмагомедов. Биография Хабиба Нурмагомедова: жизнь и спортивная карьера непобежденного чемпиона UFC

35-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи (25-5) на турнире UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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