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Сегодня, 17:13

Канцлера ФРГ Шольца освистали на матче сборной Германии по гандболу

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц был освистан болельщиками на матче чемпионата Европы по гандболу между сборными Германии и Северной Македонии (34:25), состоявшемся 14 января в Берлине.

Во время первого тайма диктор арены объявил о присутствии на матче канцлера Шольца. После этого в зале несколько секунд раздавался громкий гул и свист.

«Реакция», — описал шум на трибунах телекомментатор ZDF, который вел трансляцию матча.

Правительство Германии планирует отменить субсидии для сельского хозяйства. По этой причине немецкие фермеры организовали в стране волну протестов.

Гандбол
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