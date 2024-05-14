Дегтярев: «С 2026 года часть акцизов с табачной и алкогольной продукции будут направлены в регионы на развитие детско-юношеского спорта»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, заявил, что в ближайшие годы будет вестись активная работа по развитию детско-юношеского спорта.

«В 2017 году в этом зале был принят закон. Комитет, который мне довелось возглавлять, был исполнителем. Закон о том, что с азартных игр средства направляются на развитие детско-юношеского спорта. Плоды есть, это большие деньги. Результаты есть. Мы пойдем дальше в соответствии с поручениями президента РФ. С 2026 года часть акцизов с табачной и алкогольной продукции будут направлены в регионы на развитие детско-юношеского спорта. В ближайшие два года нам с коллегами надо будет хорошо поработать, надеюсь на вашу поддержку, и на поддержку министерства финансов. Будем продолжать работу», — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.