Канье Уэст посетил два стадиона и считает арену «Динамо» лучше «Лужников»

Рэпер Канье Уэст посетил два стадиона в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Музыкант ищет площадку для проведения концерта, который запланирован на 6 сентября. Отмечается, что среди вариантов, между которыми выбирает артист , — стадион «Лужники» и стадион «Динамо» «ВТБ Арена».

По данным источника, организаторам концерта больше нравятся «Лужники» из-за вместительности. Самому Уэсту понравилась арена клуба «Динамо». Музыкант посчитал ее более современной и с лучшей акустикой. Решение будет принято в течение двух недель.

О приезде Канье Уэста в Москву стало известно 30 июня.