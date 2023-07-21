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Сегодня, 14:30

Карякин о словах Исинбаевой: «Не очень поддерживаю все эти заявления про «человека мира»»

Сергей Разин
корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал слова олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — приводит слова Карякина РИА «Новости».

Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230721/isinbaeva-1885414654.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Елена Исинбаева
Сергей Карякин (шахматы)
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