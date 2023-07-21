Карякин о словах Исинбаевой: «Не очень поддерживаю все эти заявления про «человека мира»»

Сегодня, 14:30
Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал слова олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
«Я не очень поддерживаю, мягко говоря, все эти заявления про «человека мира». Все равно у любого «человека мира» есть паспорт и своя родина. С Еленой Исинбаевой мне доводилось неоднократно общаться, мы всегда были в хороших отношениях, но поддержать ее я не могу. Считаю, что она допустила ошибку, сказав такое. Но ошибку всегда можно признать», — приводит слова Карякина РИА «Новости».
Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».