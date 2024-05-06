Карякин поддержал слова Вяльбе о Путине: «Мы готовы сделать все для достижения целей нашей страны»

Гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о поддержке президента РФ.

«Заявление Елены Вяльбе эмоциональное, но мы все поддерживаем нашего президента и готовы сделать все для того, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Я не люблю громкие слова и лозунги, но все, что от меня зависит, все, что надо сделать», — сказал Карякин «СЭ».

Выборы президента России в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов, при этом была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44 процента.

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(Софья Грецкая)