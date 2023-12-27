Катки в Москве: куда сходить и где можно покататься на коньках

В Москве работают катки с естественным и искуственным льдом

Любители активного отдыха могут провести досуг на ледовых площадках столицы. В конце ноября в городе открылось более полутора сотен катков с искусственным льдом. С середины декабря стали доступны локации с естественным покрытием.

Желающие провести время на коньках могут выбрать как бесплатные, так и платные, как крытые, так и закрытые площадки в различных районах Москвы. Информацию о бесплатных катках столицы можно узнать здесь.

Представляем самые известные локации столицы.

Бесплатные катки:

Патриаршие пруды. Один из самых старых катков. Традиционного проката, раздевалок и регулярного музыкального сопровождения не предусмотрено.

Чистые пруды. Круглосуточный каток, который функционирует с 1912 года. Поверхность периодически выравнивается специальной машиной.

Олимпийский проспект. Искусственное покрытие, позволяющее кататься при температуре до +10 градусов. Можно заказать индивидуальную тренировку с квалифицированным тренером, взять коньки под залог.

Гончаровский парк. Площадка на 700 квадратных метров. Есть кафе, прокат, услуга заточки коньков.

Парк «Сокольники». Два бесплатных катка: «Гигант» с натуральным покрытием и «Сказка в лесу» с искусственным.

Парк Фили. Искусственное покрытие, устойчивое к перепадам температуры. Есть раздевалка, пункты проката коньков, точки питания, уборные.

Березовая роща. Отапливаемые раздевалки, есть музыка, красивая подсветка в вечернее время, прокат, игровая коробка для хоккея.

Люблино. Есть раздевалки, пункты проката и уборные.

Платные катки: