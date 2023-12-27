Катки в Москве: куда сходить и где можно покататься на коньках
В Москве работают катки с естественным и искуственным льдом
Любители активного отдыха могут провести досуг на ледовых площадках столицы. В конце ноября в городе открылось более полутора сотен катков с искусственным льдом. С середины декабря стали доступны локации с естественным покрытием.
Желающие провести время на коньках могут выбрать как бесплатные, так и платные, как крытые, так и закрытые площадки в различных районах Москвы. Информацию о бесплатных катках столицы можно узнать здесь.
Представляем самые известные локации столицы.
Бесплатные катки:
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Патриаршие пруды. Один из самых старых катков. Традиционного проката, раздевалок и регулярного музыкального сопровождения не предусмотрено.
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Чистые пруды. Круглосуточный каток, который функционирует с 1912 года. Поверхность периодически выравнивается специальной машиной.
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Олимпийский проспект. Искусственное покрытие, позволяющее кататься при температуре до +10 градусов. Можно заказать индивидуальную тренировку с квалифицированным тренером, взять коньки под залог.
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Гончаровский парк. Площадка на 700 квадратных метров. Есть кафе, прокат, услуга заточки коньков.
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Парк «Сокольники». Два бесплатных катка: «Гигант» с натуральным покрытием и «Сказка в лесу» с искусственным.
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Парк Фили. Искусственное покрытие, устойчивое к перепадам температуры. Есть раздевалка, пункты проката коньков, точки питания, уборные.
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Березовая роща. Отапливаемые раздевалки, есть музыка, красивая подсветка в вечернее время, прокат, игровая коробка для хоккея.
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Люблино. Есть раздевалки, пункты проката и уборные.
Платные катки:
- Каток на Красной площади. До 14:00 — бесплатно, далее стоимость сеасов составляет 500-700 рублей. Есть прокат.
- Парк Горького. Каток с оформлением, темой 2024 года стали путешествия. Проводятся различные праздничные мероприятия.
- Каток на ВДНХ. Искуственная площадка размером в 20 тысяч квадратных метров, развитая инфраструктура, тренеры.
- Эрмитаж. Каток с искусственным покрытием. Стоимость — от 250 до 350 рублей. Есть удобный отапливаемый павильон с раздевалками и камерами хранения, прокат, заточка коньков.
- Каток в Лужниках. Площадка на 16 тысяч квадратных метров с натуральным покрытием. Раздевалки, шкафы для хранения личных вещей, гардероб, пункт проката, заточка коньков.
- Сад имени Баумана. Искусственная ледовая площадка, площадь — 1 тысяча квадратных метров. Есть шатер для переодевания, гардеробная, туалет, кафе и тренеры.
- Сокольники. Площадка площадью 5300 квадратных метров с искуственным покрытием. Есть гардеробные, раздевалки, пункты проката коньков, инструкторы и аниматоры
- Парк Победы. Каток размером в 5600 квадратных метров. Временных ограничений на катание не предусмотрено.